「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）２６年ミラノ・コルティナ五輪最終選考会を兼ねた大会の男子フリーが行われ、ＳＰ１０位だった壷井達也（シスメックス）は１３２・９２点とし、合計２０７・４３点で大会を終え、今季限りでの現役引退を表明した。冒頭の２つのジャンプで転倒するなど本調子が出ず。「今季で現役を引退させていただくことに決めました。今日の結果次第だと思っていた。来季