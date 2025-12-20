華やかな衣装を着て観客の声援に応える出演者＝２０日、緑公会堂６５歳以上の女性１８人が登場したファッションショー「ＹＯＫＯＨＡＭＡＯＬＤＧＩＲＬＳＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」が２０日、横浜市緑区の緑公会堂で開かれた。「装う」ことで高齢女性に元気になってもらおうと企画。ヘアメークや照明、音響をボランティアが支え、体験レッスンでは障害者も楽しんだ。就労継続支援Ｂ型事業所や多世代交流カフェを運営する一