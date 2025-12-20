立憲民主党の枝野元代表は20日、さいたま市内での講演とその後の記者団からの取材の中で、これまで立憲民主党として慎重姿勢を示してきた原発のリプレースについて、条件付きで容認する考えを示した。枝野氏は講演で「古い原子炉を廃炉にしてリプレースし最新鋭にした方が安全性が高まる。ありかもしれないと最近思う」と述べ、「安全性の低いものを使うくらいなら大幅に安全度が高まる。科学的に間違いない」との認識を示した。一