岡咲美保が本日12月20日（土）に埼玉県・ところざわサクラタウン パビリオンホールAにて＜岡咲美保 ファンミーティング vol.1＞を開催。イベント終盤にて来年2026年2月25日（水）に2ndミニアルバム『MY GLEAM』をリリースすること、来年5月より初のライブツアー＜Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo＞を実施することを発表した。2ndミニアルバム『MY GLEAM』は、タイトル“GLEA