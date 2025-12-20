巨人・大勢投手と中山礼都内野手が２０日、吉祥寺エクセルホテル東急で行われたトークショーに参加した。軽快なトークを展開する中、「巨人の選手で１日だけ入れ替わるなら」という話題に。大勢が名前を挙げたのは主砲の岡本。「和真さんになりたいです。人生を楽しんでいる。あとは和真さんになってバッティング練習をしてみたい。あれだけ飛んだらめちゃくちゃ気持ちいいだろうなと思います」と声を弾ませた。中山の入れ替