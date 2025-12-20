キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」が、2026年1月よりスタートするTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマに決定した。マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』(著・賀来ゆうじ)。TVアニメの第二期が2026年1月11日(日)23時45分よりテレ東系他にて放送開始となる。現在、新曲「かすかなはな」が使用されたTVアニメ『地獄楽』第