全世界歴代興行収入ランキング第1位に君臨する『アバター』（2009年）、そして自身の代表作『タイタニック』（1997年）を超え、同ランキング第3位にランクインした『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）。映画史の頂点を更新し続けてきたジェームズ・キャメロン監督が手がける「アバター」シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、12月19日より公開された。【動画】監督・キャストが語る、進化