立憲民主党の枝野幸男最高顧問は２０日、さいたま市で講演し、原子力発電所のリプレース（建て替え）について「ありかもしれない」と述べて理解を示した。立民は党綱領で「原発ゼロ」を掲げている。枝野氏は、原発が稼働停止中でも使用済み核燃料の保管の問題があると指摘し、「古い原子炉を廃炉にし、最新鋭にした方が安全性は高まる」と語った。講演後、記者団には「基本的には（原発を）動かさないのが一番いい」とも述べた