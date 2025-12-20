俳優の桜井ユキさんは12月18日、自身のInstagramを更新。河川敷と思われる場所で“足湯”に入る姿を披露しました。【写真】桜井ユキの驚きの姿「足湯って意外と温まる」桜井さんは「入川。からの、足湯」とつづり、1枚の写真を載せています。バケツにためたお湯に足を入れた姿です。膝まで濡れたパンツをまくり、頭にはタオルを乗せています。心地よさそうな雰囲気です。コメントでは「タオル上にのっけてるの可愛い笑」「それにし