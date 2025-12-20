クリエイター集団・こねこフィルム『年齢確認』シリーズのコミカルな演技で注目を集め、話題作への出演が続く赤間麻里子さん。28歳で「無名塾」の先輩俳優と結婚したあとは経済的に苦しい時期もあったそう。黙って見守ってくれたご両親には感謝しかないそうです。 【写真】「美男美女すぎる」結婚式で白無垢姿の赤間さんと夫・高川裕也さん ほか（7枚目/全16枚） 役者同士の結婚。父の言葉が覚悟を決めるきっかけに