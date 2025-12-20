n.SSignの連載企画がスタート！第6回目は、n.SSignのメインボーカル・DOHA（ドハ）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。5つのチェックリストで読み解く、等身大のDOHADOHAのスマホの中身を大公開！1番好きな食べ物の写真から、旅の思い出が詰まった写真、さらにROBINから届いた“お題バトンリ