2025年、スペインに移住した料理家のSHIORIさん。11月に刊行した著書のタイトルは『むげんサラダ』。そしてさっそく、移住したバルセロナで出会った新しいサラダを教えてくれました。さらに、本書より年末年始やクリスマスにぴったりの豪華サラダもご紹介。手軽に作れるおいしいサラダを通じて、心温まる食卓を演出してみませんか？スペイン・バルセロナに移住して8月の終わりにバルセロナに移住してあっという間に3ヵ月が経ちまし