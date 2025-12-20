JRAの武豊騎手（56）が20日放送のフジテレビ「THEアリマミー賞」にVTR出演。ドウデュースと制した23年の有馬記念、人馬そろっての“復活劇”を振り返った。デビュー戦から全レースでタッグを組んでいた武とドウデュース。同年の天皇賞・秋では、当日に武が脱鞍の際に馬に蹴られ右太腿の筋挫傷を負うアクシデントに見舞われ、戸崎圭太が乗り替わり7着だった。武のケガは思うように回復せず、ジャパンカップの騎乗も見送り4