今年デビュー１０周年の男性３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが２０日、東京ドームで、全国５都市１２公演で５５万人を動員する自身最大規模の５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ」を完走した。２０１９年からスタートした「ストーリーライン」と位置付けるツアー。規格外のセットや細部までこだわった演出で世界観に引き込み、２２年３月から今年１２月までを指す「フェーズ２」の集大成を見せつ