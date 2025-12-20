“スーパーチャージャー”仕様に！レクサスは2025年11月3日、アメリカでフル電動SUV「RZ」の充電機能が拡充したことを発表しました。RZは、レクサス初のBEV（バッテリー式電気自動車）専用モデルとして2022年に世界初公開されたSUVです。BEV専用プラットフォーム（e-TNGA）をベースに、バッテリーやモーターの最適配置による理想的な慣性諸元や、軽量かつ高剛性ボディの採用により、車両の基本性能を大幅に進化させています。