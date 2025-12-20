◆全国高校駅伝開会式（20日、京都市体育館）男子で初出場の飯塚（福岡）は筑豊地区から初の都大路で、選手たちは地元の期待も背に駆ける。◆気になる各校の区間オーダーはこちら◆夢の舞台を前に、飯塚の選手たちも高揚感を抑えきれない。「周りを見たら有名な選手ばかりでわくわくしている」。江川太河主将（3年）は初々しく意気込んだ。1990年創部で、OBの佐藤幸之助監督、筑豊地区の中学教諭だった金子敬人総監督が二