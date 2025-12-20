◆全国高校駅伝開会式（20日、京都市体育館）16年連続50回目の出場となる常連校の鳥栖工は、34年ぶりに7位入賞を果たした昨年都大路の経験者4人を擁し、今年の県大会は2区間で新記録をたたき出し、大差で優勝した。目標とする昨年の順位とタイム超えを目指し、一丸でたすきをつなぐ。◆気になる各校の区間オーダーはこちら◆「十分入賞する実力がある」。チームを率いて30年目となる古川昌道監督（59）はこう力を込める。「