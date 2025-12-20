◆卓球・ノジマTリーグ女子九州0―4トップ名古屋（20日・福岡県太宰府市総合体育館）九州カリーナのエースで世界ランキング12位の申裕斌（シン・ユビン）＝韓国＝が第3マッチで同18位の木原美悠と対戦し、1―3で破れた。「チームに貢献したかったが、なかなか力を発揮できず惜しい試合になってしまった」と唇をかんだ。2024年パリ五輪の女子団体と混合ダブルスで銅メダルを獲得し、今月14日まで香港で行われたWTTファイナ