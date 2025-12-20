お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２０日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日のゲストは、バッドボーイズ・佐田正樹。少年時代は伝説の不良として知られ、暴走族時代を描いた自伝小説「デメキン」が漫画、映画など幅広くメディア展開された。佐田は、福岡県篠栗町出身。２００９年の「Ｍ−１グランプリ」で王者となったパンクブーブー・黒瀬純とは暴走