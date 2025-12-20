ＴＢＳ系で放送される年末恒例の特番「プロ野球戦力外通告」（２９日、深夜０時〜）に、前広島・宇草孔基外野手（２８）が登場することが告知された。１７日に投稿された番組のＹｏｕＴｕｂｅ動画で予告が公開。「広島の将来を嘱望された男にもクビ宣告」と宇草が紹介された。戦力外通告を受けた直後、「悔しい気持ちと申し訳ないなと思っています」と涙を流した宇草。現役続行を模索する中で、広島のベテラン秋山に練習相手を