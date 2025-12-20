JR九州のホームページによりますと、20日午後6時48分、鹿児島県内の鹿児島本線と日豊本線で、イノシシとの衝突に伴う列車の遅れが起きています。 衝突があったのは、日豊本線の竜ケ水駅と仙巌園駅の間です。 午後7時時点で、鹿児島本線の鹿児島中央駅と鹿児島駅の間、日豊本線の鹿児島駅と国分駅の間で遅れが発生しています。 ・ ・ ・