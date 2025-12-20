鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30〜9:25）。12月のマンスリーゲストは、ダンサーの菅原小春（すがわら・こはる）さんです。12月6日（土）の放送では、自身のキャッチコピー、俳優業などについて語っていただきました。（左から）菅原小春さん、鞘師里保1992年生まれの菅原さん。5歳からダンスを始め、2010年にロサンゼルスへ渡