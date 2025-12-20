１８日、来場者に作品の構想を説明する子ども。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶12月20日】中国重慶市の四川美術学院美術館で18日、中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」の沿線国に住む子どもたちの作品を集めた「2025中欧人文班列:世界一美しい児童画の初公開展」が始まった。来年1月までの会期中、絵画や彫刻、インスタレーション、映像、陶芸など360点が25カ国から一堂に会する。展覧会は第4回中欧人文（人