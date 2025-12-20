◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、男子フリーを終えた壷井達也（シスメックス）が今季限りで引退することを表明した。SP、フリーともに結果を残せず、最大目標に掲げていた五輪出場が絶望的に。競技後の取材エリアで「今シーズンで現役を終えることを今決めました」