れいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が20日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）の生放送で、日本維新の会所属議員の国民健康保険料支払い逃れ疑惑報道について同党の吉村洋文代表（50）に問い質す場面があった。維新の一部地方議員が国保の高額な支払いを逃れるため、負担の低い社会保険の加入対象となる一般社団法人理事に就任した疑いが生じている。番組で社会保険料について議論を繰り