ダウンタウン浜田雅功（62）が20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。これまでに「1回もしたことないこと」を明かした。この日の番組には、パリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実選手（33）がゲスト出演。浜田と2人で、大阪市住吉区のおすすめスポットをめぐった。その中で、角田選手の希望で住吉大社を参拝することに。角田選手は「結構、神社とかお寺とか大好きで、行くんですよ。ご朱