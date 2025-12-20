かつてプロ野球の巨人でエースとして活躍した桑田真澄さん。来シーズンからオイシックス新潟アルビレックスBCで選手の育成などに関わります。2024年からプロ野球のイースタン・リーグに参加している新潟の「オイシックス新潟アルビレックスBC」は、来年1月から桑田真澄さんがCBO（チーフベースボールオフィサー）に就任することを発表。18日、東京都内では就任会見が開かれました