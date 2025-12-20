「ウイッグを被らず、地毛で撮影したのは、今回が初めてなんです」漫画家・ほみなみあとして「ウルトラジャンプ」での連載開始を12月18日に控える穂波あみ。コスプレイヤーとしても活動しているが、グラビアの撮影は初めてだ。「ふだんから女子力が低めで、すっぴんにメガネ姿で渋谷を歩けます。夏はカップつきのTシャツにジーンズで外出しますが、シンプルな服をカッコよく着たくてパーソナルジムに通っていて。それもコスプレ