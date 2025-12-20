2025年12月16日、新華社は江西省で高額の救急車料金を患者に請求した病院が行政処分を受けたことを報じた。記事は、江西省市場監督管理部門が16日、法外な救急車料金を請求した同省南昌市の病院運営会社に対して、5000元（約11万円）の罰金を科したことを発表したと伝えた。処分決定書によると、この病院に所属する救急車の運転手が4月に病院の名義で省内の児童医院の患者を上海市の病院まで往復1600キロメートルの搬送を行った際