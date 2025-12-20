掃除する際に便利な洗剤。できるだけ汚れが落ちやすいものを選びたいですが、種類が多いと迷ってしまいますよね。そこで今回は、汚れ別に洗剤を使い分けて効率的に掃除ができる方法をご紹介！クリンネスト1級、整理収納アドバイザー１級の資格をもつあゆみさんが詳しく解説します。汚れの種類を知れば、余計な洗剤を買わなくてすむ！掃除用品はたくさんありますが、実用的ではないものもあります。滅多に使わないような特殊な道