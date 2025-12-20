令和7年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドは12月11日（木）から東京体育館で開催。 20日（土）に行われた天皇杯ファイナルラウンド準決勝（京王アリーナTOKYO）では、ウルフドッグス名古屋（名古屋・SV）とジェイテクトSTINGS愛知（愛知・SV）が対戦した。 WD名古屋はアウトサイドヒッター（OH）に水町泰杜とエイメン・ブゲラ、ミドルブロッカー（MB）に