幾田りらが20日、韓国・高尺スカイドームで開催された韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』にサプライズ登場。大歓声を浴びた。【写真】プロデュースを手掛けるBOYNEXTDOORも連続受賞韓国のヒップホップアーティスト・ZICOがステージ中、19日リリースの「DUET」でコラボした幾田に電話をかける場面があった。幾田は「お会いすることができてとってもうれしいです！」とメッセージを送った。