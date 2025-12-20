“ざっくり収納”でも生活感を出さず、部屋をきれいにキープする工夫を紹介します。教えてくれたのは、4人家族で北欧に住んだこともある編み物作家・Ayakoさん（40代）。温かみのあるカゴ＆100円グッズを使いこなし、毎日を快適に暮らす“隠しワザ”をお聞きしました。1：片付けやすさを考えるとカゴ収納がやっぱり便利北欧インテリアになじむ白樺のカゴとシェーカーボックスを、ごちゃつきやすいものの収納に。【写真】Ayakoさん