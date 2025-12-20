人気バンドのＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが２０日、東京ドームで「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥＤＯＭＥＴＯＵＲ２０２５?ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ?」を開催した。同公演は、自身最大規模となる５大ドームツアーの千秋楽。「ライラック」「コロンブス」に加え、今年の大みそかに出場することが決定している「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」で披露予定の「ＧＯＯＤＤＡＹ」を含む全２３曲を歌唱し、東京ドーム