グラビアアイドルの波崎天結（25）が2nd写真集「丸みの誘惑」（KADOKAWA）を2026年1月30日に発売することを、このほど発表した。 【写真】“丸み”全開！限界表現に挑戦しました 波崎はグラビア活動をしながら、2023年に名門・早稲田大学を卒業した才女として知られる。スラッと長く白い美脚とヒップが自慢で、キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。 インドネシア・バリで撮影した同作から、先行カ