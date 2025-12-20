格闘技史の金字塔"アリ戦"での特訓相手にも指名され、猪木の技の進化を間近で受け止めた男がいる。木村健悟だ。【写真】残した名言も多いアントニオ猪木さん昭和の新日本道場で、猪木から「プロレスは闘いである。師匠と思うな、倒しに来い」と叩き込まれ、藤波とのライバル心を燃料に強さを求め続けた。猪木がいるだけで空気が変わる、あの緊張感の中で育まれた"闘魂"は、引退後も彼の背中を押し続けている──。猪木イズムを