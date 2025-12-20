天然マグロの美味しさを知ってもらおうと12月20日から高知市で年末恒例の直販市が開かれています。高知市の東洋電化中央公園で開かれている「年末まぐろ消費拡大直販市」は天然マグロの美味しさを知ってもらおうと県まぐろ船主組合が企画していて今年で47回目です。販売されているマグロは本マグロやビンチョウマグロなど3種類、あわせて約700キログラムです。直販市には朝から多くの人が訪れ、お目当てのマグロを次々と買い求めて