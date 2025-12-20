３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が２０日、東京ドームで５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ」のファイナル公演を開催した。５都市１２公演で自身最多の５５万人を動員したツアーは、１９〜２０年の「ＥＤＥＮｎｏＳＯＮＯ」、２３年の「ＮＯＡＨｎｏＨＡＫＯＢＵＮＥ」「Ａｔｌａｎｔｉｓ」に続く「ストーリーライン」シリーズ。約１００人のパフォーマー、花火や照明、ＬＥＤの映像演出とミ