◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）男子フリーが行われ、昨季世界選手権代表の壷井達也（シスメックス）が１３２・９１点、合計２０７・４３点。演技後に「ここで終わりでいいと思ってる。今シーズンで引退させていただくと決めました」と、現役引退を表明した。フリーではミスが続いたが「人生で初めてスケートを楽しめた。これが今の実力。