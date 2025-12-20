M−1王者の「マヂカルラブリー」野田クリスタル（39）が、20日放送のTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演し、驚愕の大盤振る舞いを告白した。今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表した。野田は個人で41位にランクイン。R−1グランプリやM−1敗者復活戦など、現役の賞レース審査員でありながら、筋肉隆々のボディーを生かし、体を張