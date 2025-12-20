ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、みなみかわが脱落後、残った芸人の態度が豹変する瞬間があった。【映像】みなみかわが欲に負けた、美女2人の“過激すぎる誘惑”（実際の映像）同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降