立憲民主党の枝野元代表は20日、さいたま市内で講演し、安全保障を担当する首相官邸関係者が「日本は核を持つべきだ」との趣旨の発言をしたことをめぐり、この関係者を「能力がない」「素人以下だ」と断じ、更迭すべきだとの考えを示した。枝野氏は講演で「この核武装発言は、日本は唯一の被爆国だからうんぬんというきれいごとの前に、これをしゃべった人は安全保障の専門家らしいが能力がない。そっちの問題だ」と述べた。さらに