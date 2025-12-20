お散歩から帰ってきたポンタは、思いきり楽しんだ日は「最高だったよ！」と言わんばかりの明るい顔で帰ってきますが、反対に、すん…とした表情で静かに佇むこともあります。 だいたいそんな日は小雨が降っていたり、思うように歩けず満足度がいまひとつだった時。 その日の満足度が表情にしっかり表れていて、わかりやすいポンタなのでした。