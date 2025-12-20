男の子を必死で守ろうとするトイプードルさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で122万7000回再生を突破し、「頼り甲斐がありすぎる…」「警備が完璧すぎ」「なんて可愛いSP」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『可愛すぎるSP』お昼寝する小さな男の子を警備する犬→思った以上に『厳重すぎる体制』】 男の子の警護を担当するのは… Instagramアカウント「leo_poo__1