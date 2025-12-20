観光庁は、熊対策の「観光ピクトグラム」を新たに作成した。熊対策として登山客などが遵守すべき、「熊への餌やり禁止」、「ゴミ放置禁止」、「クマに接近しない」といった行為を表すもの。熊被害は今年、山野のほか、登山道や観光地でも発生していたことから、11月14日にに関係閣僚会議で決定した「クマ被害対策パッケージ」で、訪日外国人を含めた登山客などへの多言語による情報発信について盛り込まれていた。