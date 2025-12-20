プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは第15節、ホームでサンロッカーズ渋谷と対戦。 20日のGAME1を102対70と4試合連続の100点ゲームで快勝。ヴェルカは連勝を10に伸ばし西地区首位をキープしています。