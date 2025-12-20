アメリカにおける2025年11月のゲーム機の販売台数が1996年以来最低になったことが報告されています。ゲーム機メーカーの値上げによる影響と見られています。Video Game Console Sales Just Had Their Worst November Since 1995https://www.thegamer.com/november-2025-console-sales-lowest-since-1995/ゲーム機販売台数の低迷を報告したのは市場調査会社「Circana(サカーナ)」のシニアディレクターを務めているMat Piscatella氏