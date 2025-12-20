バルセロナは同クラブに所属するデンマーク代表DFアンドレアス・クリステンセンとの契約延長を慎重に見極める考えのようだ。20日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が報じた。現在29歳のクリステンセンは、2022年夏にチェルシーからバルセロナに完全移籍。加入2シーズンは主力選手として活躍したものの、昨シーズンは負傷の影響もあり公式戦わずか6試合の出場に留まった。今シーズンはここまで公式戦17試合に出場している