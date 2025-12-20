SG「第40回グランプリ」と並行開催のボートレース住之江SG「グランプリシリーズ」は20日の5日目8〜10Rで準優勝戦が争われ、21日の最終日11Rに行われるメンバーが以下の通り決まった。1号艇は予選トップの毒島誠。昨年のグランプリ覇者が、通算10回目のSG制覇に挑む。1号艇・毒島誠（41＝群馬）2号艇・磯部誠（35＝愛知）3号艇・宮地元輝（39＝佐賀）4号艇・新開航（29＝福岡）5号艇・山田康二（37＝