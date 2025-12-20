◆プロボクシング全日本新人王決勝▽ライト級（６１・２キロ以下）５回戦〇出畑力太郎（２回ＴＫＯ）守屋龍之介●（２０日、東京・後楽園ホール）ライト級は、東日本新人王ＭＶＰの現役高校生、出畑力太郎（１８）＝マナベ＝が守屋龍之介（２４）＝ＫＷＯＲＬＤ３＝に逆転ＴＫＯ勝ち。全日本新人王のタイトルも獲得した。戦績は出畑が６戦全勝（５ＫＯ）、守屋が３勝（２ＫＯ）１敗。衝撃的な結末だ。２回、守屋の右